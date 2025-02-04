Росгвардия задержала в Подмосковье похитителя алкоголя

Росгвардейцы поймали в городе Рошаль 40-летнего гражданина, которого подозревают в краже бутылки алкоголя из продуктового магазина. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба ведомства по Московской области.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования заметил подозрительного гражданина, который распивал спиртное прямо в общественном месте — у входа в продуктовый магазин. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что задержанный в этот день совершил кражу.

«Игнорируя требования сотрудников магазина об оплате товара, злоумышленник прошел мимо кассового узла и скрылся с места происшествия с бутылкой алкоголя, за которую не рассчитался», — отметили в пресс-службе.

Ранее росгвардейцы задержали в Люберцах уроженца Белоруссии, который пытался украсть из гипермаркета аккумуляторный шуруповерт и четыре зарядных устройства. Он прошел мимо касс, не заплатив за товар.