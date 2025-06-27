Росгвардия задержала в Москве угрожавшего проректору студента
Росгвардейцы задержали студента академии музыки имени Гнесиных, который угрожал проректору учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, 20-летний четверокурсник пришел сдавать экзамен с пневматический пистолетом, ножом и баллончиком с перцовым газом. Сотрудник охраны рассказал, что студент распылил в кабинете перцовку и угрожал проректору.
Росгвардейцы скрутили учащегося и задержали его.
«Предварительный мотив — личная неприязнь к представителю администрации вуза. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции», — отметили в пресс-службе.
Ранее сотрудники Росгвардии поймали 20-летнего москвича, который перелез через забор и проник на территорию детсада в Химках. На допросе задержанный рассказал, что не помнит, как именно он туда попал. Молодого человека передали полиции.