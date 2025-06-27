Молодой человек пробрался на территорию детского сада в Химках

Двадцатилетний москвич незаконно проник на территорию детского сада в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области патрулировали территорию, когда им поступил сигнал «тревога» из дошкольного учреждения на улице Чапаева.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили там юношу, который нелегально пробрался в садик. Он перелез через забор, а потом с помощью лома вскрыл дверь и забрался в здание хозяйственного блока.

Во время допроса 20-летний молодой человек заявил, что не помнит почему и как оказался на территории детского сада. Юношу задержали и передали в полицию.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту самовольного ухода из детского сада малолетнего ребенка в Подмосковье.