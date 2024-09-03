Росгвардия поймала буянившего пьяного водителя на заправке в Люберцах

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали в Люберцах мужчину, который неадекватно себя вел на автомобильной заправке. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Нетрезвый 44-летний водитель легковушки кричал, нецензурно бранился и не реагировал на замечания посетителей и сотрудников АЗС. Причину своего поведения росгвардейцам он объяснить не смог.

Правоохранители не дали дебоширу сесть в таком состоянии за руль и передали его дорожно-патрульной службе полиции.

Ранее полиция открыла стрельбу во время погони за пьяным водителем во Всеволожске в Ленинградской области. Правоохранители заметили подозрительный автомобиль ВАЗ на Московской улице и потребовали владельца остановиться.

Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Сотрудники полиции во время погони прострелили колеса машины, чтобы задержать нарушителя. На Песочной улице в деревне Кальтино автомобиль остановился. По данным МВД, водитель управлял машиной в нетрезвом состоянии.