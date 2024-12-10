Росгвардейцы задержали в московской парикмахерской неадеквата с ножом

Пьяный житель Москвы устроил скандал в парикмахерской и во время конфликта достал нож. Дебошира задержали, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Угрожающий перерасти в поножовщину конфликт произошел на северо-западе города — в салоне красоты на улице Яна Райниса. Росгвардейцы получили информацию о противоправных действиях и прибыли в парикмахерскую.

Администратор объяснила, что неадекватный клиент угрожал сотрудникам с ножом в руках.

«Им оказался 36-летний житель Москвы, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог пояснить, с какой целью совершал противоправные действия», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его полиции.

Ранее житель Камчатки запер фельдшера и медсестру скорой помощи в своей квартире. Он также угрожал пленникам предметом, похожим на пистолет. Мужчину задержала полиция.