Росгвардейцы задержали устроившего стрельбу из ружья в Подмосковье мужчину

Росгвардейцы в Чехове задержали 52-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из ружья. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Соседи вызвали правоохранителей после того, как со двора частного дома услышали выстрелы и крики о помощи.

«Незамедлительно прибывшие по указанному адресу росгвардейцы выяснили, что находившийся в состоянии опьянения супруг угрожал жене применением оружия и произвел несколько выстрелов в воздух», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленники задержаны. Никто не пострадал. Проводится проверка.

Ранее во дворе жилого комплекса «Ольгино парк» в городе Железнодорожном произошла перестрелка. По предварительным данным, несколько человек утром поджидали мужчину у подъезда многоквартирного дома. Когда он вышел на улицу, неизвестный открыл огонь.