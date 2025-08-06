Росгвардейцы задержали пьяного водителя-дебошира в Подмосковье

Росгвардейцы в Балашихе остановили 35-летнего уроженца Удмуртии, который в нетрезвом виде устроил дорожный дебош. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
По словам очевидцев, мужчина за рулем иномарки грубо нарушал ПДД и представлял угрозу для окружающих. Экипаж вневедомственной охраны заблокировал автомобиль и передал нарушителя полиции. Проводится проверка.
Ранее на юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали обнаженного мужчину, который пугал прохожих возле станции метро «Академическая». Хулиган пытался убежать, но росгвардейцы его перехватили. Им оказался 35‑летний приезжий, который находился в федеральном розыске за ранее совершенное преступление.
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