В Москве задержали голого мужчину, который оказался в федеральном розыске

На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали обнаженного мужчину, который пугал прохожих возле станции метро «Академическая». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о хулигане и выехал на место. Мужчина пытался убежать, но росгвардейцы его задержали. Им оказался 35‑летний приезжий, который находился в федеральном розыске за ранее совершенное преступление.

Задержанного доставили в отдел полиции. Пояснить мотивы своего поступка он не смог.

Несколькими днями ранее росгвардейцы помогли мужчине, который босиком и в нижнем белье оказался на оживленной дороге в Северо-Западном округе Москвы. Его отвели в безопасное место, вызвали скорую, и медики госпитализировали москвича для обследования.