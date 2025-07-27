В Москве задержали голого мужчину, который оказался в федеральном розыске

На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали обнаженного мужчину, который пугал прохожих возле станции метро «Академическая». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.
Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о хулигане и выехал на место. Мужчина пытался убежать, но росгвардейцы его задержали. Им оказался 35‑летний приезжий, который находился в федеральном розыске за ранее совершенное преступление.
Задержанного доставили в отдел полиции. Пояснить мотивы своего поступка он не смог.
Несколькими днями ранее росгвардейцы помогли мужчине, который босиком и в нижнем белье оказался на оживленной дороге в Северо-Западном округе Москвы. Его отвели в безопасное место, вызвали скорую, и медики госпитализировали москвича для обследования.
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