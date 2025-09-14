Росгвардейцы первыми оказали помощь попавшим в ДТП со скорой в Москве

Сотрудники Росгвардии первыми пришли на помощь пострадавшим в ДТП с машиной скорой помощи на Кутузовском проспекте. Бойцы спецназа проезжали мимо места аварии, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

«Сотрудники ОМОН „Авангард“ Главного управления Росгвардии по городу Москве оказали первую помощь пострадавшим в результате ДТП медикам и пациенту скорой помощи», — отметили в сообщении.

Спецназовцы приняли решение перекрыть одну из полос движения. Также они организовали эвакуацию пострадавших из опрокинутого автомобиля.

Бойцы оказывали первую помощь людям до прибытия экстренных служб.

Вечером 14 сентября на Кутузовском проспекте автомобиль скорой помощи опрокинулся после ДТП. В результате пострадали фельдшер и пациент скорой помощи. Водителю оказали медицинскую помощь на месте. Пострадавших доставили в НИИ имени Склифосовского.