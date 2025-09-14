Машина скорой помощи перевернулась в Москве. Пострадали врач и пенсионерка

В Москве на Кутузовском проспекте перевернулась скорая, пострадали три человека

Автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Информация о ДТП поступила в 17:01. На место выехали сотрудники экстренных служб. Предварительно, в аварии пострадали три человека, среди них — пожилая женщина и врач.

Медики доставили в НИИ имени Склифосовского пенсионерку с переломом руки и бедра. У пострадавшего врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По данным Дептранса, скорая помощь перевернулась на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Водителей предупредили, что движение в сторону центра затруднено, поэтому по возможности нужно выбирать пути объезда.