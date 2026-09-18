Росгвардеец помог пенсионерке с инфарктом на избирательном участке в Москве

Сотрудник Росгвардии помог 88-летней пенсионерке, которой стало плохо на избирательном участке на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардеец обеспечивал безопасность и правопорядок в Единый день голосования и, заметив, что женщине стало плохо, поинтересовался ее самочувствием. Пенсионерка рассказала о сильной давящей боли в груди.

Сотрудник вызвал скорую и оказал женщине доврачебную помощь. Пенсионерку госпитализировали в одну из городских больниц с предварительным диагнозом «инфаркт».

В первый день голосования, 18 сентября, к 20:00 по московскому времени на выборах в Московской проголосовали уже почти четверть всех избирателей.