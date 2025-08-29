Несколько пассажиров потеряли сознание в летевшем из Антальи в Москву самолете

Несколько пассажиров самолета рейса Анталья — Москва потеряли сознание на борту после более чем двухчасового ожидания вылета. В салоне Boeing 777 не работали кондиционеры, а туристы при жаре свыше 30 градусов сидели взаперти, сообщил Telegram-канал Shot .

Пассажиры отметили, что планировали вылетать рейсом авиакомпании Southwind Airlines, но после завершения посадки самолет не взлетел. В итоге около 500 человек остались ждать в салоне без кондиционеров. Некоторые, в том числе дети, начали падать в обморок и терять сознание из-за духоты.

Лишь после этого к лайнеру подали трап, а туристов ненадолго выпустили подышать воздухом на улице. Затем пассажиров вернули в самолет, но там началась драка. В результате рейс задержали опять, дебоширов забрали в полицию.

Ранее 29 августа самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Москву из-за отказа двигателя.