Росавиация проверит экипаж самолета, который пролетел над пляжем в Ленобласти

Росавиация начала проверку действий экипажа частного самолета TR-301 во время полета в Ленинградской области. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

По предварительным данным, в субботу, 12 июля, самолет вылетел в 17:31 по московскому времени из аэропорта Щеглово. После взлета он направился вдоль береговой линии Ладожского озера, пролетев над деревней Коккорево во Всеволожском районе.

Самолет летел низко над отдыхающими, создавая угрозу их безопасности. Своими действиями экипаж нарушил федеральные авиационные правила, касающиеся подготовки и выполнения полетов в гражданской авиации России.

Ранее Магаданская транспортная прокуратура начала проверку после авиационного происшествия в аэропорту Магадана. Самолет прилетел с Чукотки с поврежденным корпусом.