Росавиация подтвердила аварийную посадку самолета «Дельфин» в Кронштадте
Росавиация посчитала посадку частного легкомоторного самолета «Дельфин-3» в районе Кронштадта аварией. Об этом в Telegram-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Дельфин» совершил вынужденную посадку на береговую черту острова Котлин с последующим капотированием. На борту находились два человека, никто из них не пострадал.
Причины вынужденной посадки будут расследовать Межгосударственный авиационный комитет и Северо-Западный МТУ «Росавиации.
«Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», — подчеркнул Кореняко.
Ранее в Сети появились сообщения, что «Дельфин» мог аварийно сесть из-за отказа двигателя. Самолет приземлился на воду в районе острова Котлин в Кронштадте.
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