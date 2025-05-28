Росавиация подтвердила аварийную посадку самолета «Дельфин» в Кронштадте

Росавиация посчитала посадку частного легкомоторного самолета «Дельфин-3» в районе Кронштадта аварией. Об этом в Telegram-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Дельфин» совершил вынужденную посадку на береговую черту острова Котлин с последующим капотированием. На борту находились два человека, никто из них не пострадал.

Причины вынужденной посадки будут расследовать Межгосударственный авиационный комитет и Северо-Западный МТУ «Росавиации.

«Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», — подчеркнул Кореняко.

Ранее в Сети появились сообщения, что «Дельфин» мог аварийно сесть из-за отказа двигателя. Самолет приземлился на воду в районе острова Котлин в Кронштадте.