Росавиация отреагировала на крушение вертолета в Подмосковье

В субботу, 17 мая, частный вертолет рухнул в Подмосковье. Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале рассказал, что ведомство сочло это происшествие аварией.

Вертолет Robinson 66 упал неподалеку от села Иславское, в Одинцовском округе. Судя по опублиокванным ранее Следственным комитетом кадрам, воздушное судно получило серьезные повреждения — на фотографиях вертолет лежит на боку, его лопасти смяты.

Пилот при этом не пострадал. Его личности власти не раскрывали. Пока неизвестна и точная причина столь жесткой посадки вертолета.

Расследовать происшествие будет Межгосударственный авиационный комитет. Также к делу власти подключили Центральное управление Росавиации. Следователи собирают данные о полете, чтобы понять, почему машина села таким образом.

По версии прессы, вертолетом управлял 60-летний пилот. Предварительной причиной аварии журналисты называли технические неполадки. Московская транспортная прокуратура также публиковала видео с места происшествия.