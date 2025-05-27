Рой пчел оккупировал жилой дом в Подмосковье

Жители многоквартирного дома в Раменском столкнулись с нашествием пчел. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Раменское ».

На опубликованных кадрах видно, как огромное количество насекомых покрыло перила и входную группу в подъезд. Откуда и каким образом рой пчел оказался рядом с жилым домом неизвестно.

Обеспокоенные местные жители самостоятельно решили разобраться с проблемой и нашли специалиста, который осмотрит насекомых и, если получится, отвезет их на пчелиную пасеку.

«Нашли пчеловода. Он приедет, посмотрит и, если сможет, заберет рой», — рассказала 360.ru одна из жительниц дома.

Ранее стало известно, что во время совместных исследований ученые из Университета Аделаиды в Австралии и специалисты национальной программы Bush Blitz открыли 71 ранее неизвестный вид пчел.