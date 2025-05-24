Ученые из Австралии обнаружили более 70 новых видов пчел

В ходе совместных исследований ученые из Университета Аделаиды и специалисты национальной программы Bush Blitz открыли 71 ранее неизвестный вид пчел. Об этом сообщил сайт Life со с ссылкой на Australian Journal of Taxonomy.

Новые виды были обнаружены как во время полевых экспедиций, так и в результате анализа музейных коллекций. Сначала исследователи нашли 28 новых видов, затем — еще 23 в дикой природе. Кроме того, в архивах было обнаружено 20 ранее не описанных официально экземпляров. Все они являются эндемиками и обитают только в Австралии.

Эксперты считают, что это открытие может изменить представления о разнообразии и роли пчел в экосистемах. Несмотря на важность этих насекомых для опыления, их австралийская фауна остается одной из наименее изученных в мире.