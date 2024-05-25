Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани
ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший глава Роскосмоса и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
Он назвал объект ключевым элементом системы управления стратегическими ядерными силами и прикрепил его фотографию, но деталей не привел.
Рогозин обозначил США «заказчиком грандиозного преступления». По его словам, американцы знали о планах удара ВСУ по системе противоракетной обороны России.
«Вашингтону придется по полной ответить за случившееся и будущие преступления обезумевшего руководства Украины. Мы стоим на краю, за которым, если не остановить противника, начнется обвал стратегической безопасности ядерных держав», — добавил бывший глава Роскосмоса.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков пообещал, что Россия зеркально ответит Западу в случае ядерных угроз.