Родные силой увезли дагестанскую студентку московского медколледжа

Родственники избили и силой увезли из съемной квартиры в московском районе Люблино приехавшую на учебу из Дагестана студентку столичного медицинского колледжа. Об этом со ссылкой на знакомых девушки сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам собеседников канала, после приезда в столицу студентка поселилась в квартире у родственников, которым не понравился ее свободный нрав. Не выдержав постоянных оскорблений, она накопила денег и уехала в коммунальную квартиру к подруге.

Для того чтобы снова не сталкиваться с родными, она поменяла номер телефона, с которого регулярно звонила матери в Дагестан. Но родственники узнали новое место проживания беглянки и пришли в квартиру со скандалом. После разговора девушке разрешили жить отдельно.

Однако в минувшую среду в дом девушки ворвались отец и дядя, которые, по словам соседки, избили студентку и силой вытащили из квартиры. Полиция по вызову не приехала, добавила она.

Где сейчас находится девушка, неизвестно. По словам подруг, у студентки больное сердце, поэтому переживания ей противопоказаны. Но семья лечение для нее не назначает, рассчитывая на божью помощь.

В конце мая СМИ сообщили историю о бегстве из дома уроженки Чечни Лии Заурбековой. От своих родственников она укрылась в московском отделе полиции, где записала видео с обвинениями в адрес семьи в физическом и психологическом насилии. Каким-то образом девушка покинула Россию. Отец беглянки Руслан Заурбеков опроверг плохое обращение с дочерью и пообещал, что продолжит ее поиски.