«Родители опять пьяные сидят». Дети забросали яйцами коляску с младенцем в Краснодаре

Коляску с младенцем забросали яйцами в одном из дворов в Краснодаре

Дети из окна многоэтажки забросали яйцами коляску с ребенком во дворе на улице Лавочкина в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп» .

Младенец не пострадал. Его мать рассказала, что яйцо пролетело всего всего в двух сантиметрах от коляски. Его запустили с одного из верхних этажей. Женщина уверена, что это шалости чьих-то детей.

«Родители, чьи дома дети без присмотра или с присмотром. Вот конкретно в 29-м доме, в четвертом подъезде проведите беседу. Ну это ненормально, а если бы ребенку на лицо яйцо прилетело? Как вы это считаете? Нормальная ситуация? По-моему, это уже треш», — поразилась мать младенца.

«Не удивлюсь, если это те же дети, что нам машину разбили весной. На том же месте», — возмутилась одна из местных жительниц.

С подобной ситуацией столкнулась и другая женщина. По ее словам, участковый полицейский знает эту квартиру.

«Нужно опять туда сходить. Похоже, родители опять пьяные спят», — отметила она.

Ранее несколько детей пострадали в массовой давке в одной из школ Краснодара. Из-за неправильного расписания уроков в раздевалке оказались ученики старших и младших классов.