Несколько детей пострадали в массовой давке в одной из школ Краснодара

93.ru: в массовой давке в школе Краснодара пострадали несколько детей

Массовая давка произошла в одной из школ Краснодара в микрорайоне Любимово. Несколько учеников пострадали, сообщило издание 93.ru .

Причина давки — неправильное расписание уроков, в результате чего в раздевалке оказались ученики старших и младших классов.

«После уроков была открыта только одна дверь, и получилась такая давка, дети вылезали из окон. Никто даже не соизволил открыть вторую дверь», — сообщили родители.

В чате района родители написали, что в результате давки пострадали несколько учеников, также у некоторых разбиты телефоны и порваны вещи. По данным издания, прокуратура Прикубанского округа организовала проверку.

Драка между учителем и учеником произошла в одной из школ Саратова. Подросток кидался на педагога со стулом, а тот трепал его за воротник.