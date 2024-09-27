Родителей насмерть отравивших под Красноярском детей снова допросят

Следствие после похорон повторно допросит родителей детей, погибших от отравления в Красноярском крае. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном управлении СК.

«Родители первоначально были допрошены, когда они находились в психотравмирующей ситуации. В связи с получением данных экспертиз, они будут допрошены подробнее», — заявили ведомстве.

Также следователи получили предварительные результаты судебно-химической экспертизы. Приоритетной версией стало отравление инсектицидами. На шерсти котенка, жившего в доме и тоже погибшего, нашли следы средства от насекомых.

Расследование происшествия ведут несколько ведомств. Итогов судмедэкспертизы ждут примерно через месяц.

Погибших детей похоронят 30 сентября, все траурные мероприятия полностью организуют и оплатят местные власти.