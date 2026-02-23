Родились в рубашке. Камнепад накрыл микроавтобус с туристами в Северной Осетии

В Северной Осетии микроавтобус попал под камнепад на Транскавказской магистрали

Груда камней обрушилась с горы на участок Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии. В этот момент здесь проезжал микроавтобус с туристами, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС на официальной странице во «Вконтакте» .

Огромные булыжники рухнули прямо на микроавтобус. В нем находились шесть человек, водитель и пассажиры. Судя по фото, которым поделилось МЧС, удар был сильным: камни повредили кузов и переднее колесо автомобиля.

Несмотря на серьезный риск, транспортное средство получило лишь локальные повреждения. Никто из находившихся внутри людей не пострадал.

Все участники происшествия смогли продолжить путь, уже на попутном транспорте.

Сейчас на опасном участке трассы работают специалисты, так как из-за нестабильного грунта и погодных условий угроза повторных обвалов на магистрали сохраняется.

В августе 2025 года под камнепад попали туристы в Кабардино-Балкарии. Один человек погиб.