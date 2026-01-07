Рязанца оштрафовали за куртку с камерой на экзамене по ПДД

В Рязанской области суд оштрафовал мужчину за использование куртки со встроенной камерой на экзамене по ПДД. Об этом сообщило РИА «Новости» , в распоряжении агентства оказались официальные судебные документы.

Мужчина дал куртку другу, который надел ее на экзамен по ПДД. Инструктор заметил обман.

Суд первой инстанции оштрафовал владельца куртки на 40 тысяч рублей за незаконное использование технических средств для скрытой записи. Мужчина не согласился с решением и подал апелляцию.

Апелляционный суд пересмотрел приговор. Он исключил из обвинения незаконное приобретение специальных технических средств и признал фигуранта виновным в незаконном сбыте техники для негласного получения информации. Наказание смягчили до 30 тысяч рублей.

Адвокат осужденного подал жалобу в кассационный суд, требуя отменить решения и направить дело на новое рассмотрение. Однако, изучив материалы, суд не нашел нарушений.

