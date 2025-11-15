Москвичка отсудила у бара деньги за пропавшую куртку

Суд обязал московский бар возместить ущерб посетительнице за пропавшую кожаную куртку из гардероба, об этом сообщило РИА «Новости» .

Девушка с друзьями отдыхала в баре. Когда она собралась уходить, куртки в гардеробе не оказалось. Она заявила в полицию, и по факту кражи возбудили уголовное дело. Посетительницу признали потерпевшей.

Она подала в суд на бар, требуя возместить стоимость куртки и моральный ущерб. Сначала суд отказал ей, но кассация направила дело на пересмотр.

Истец во второй раз увеличила требования, требуя возместить стоимость куртки, компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Представители бара заявили, что куртку «ошибочно взял другой клиент», указано в материалах.

Суд частично удовлетворил иск. Бар обязан возместить стоимость куртки — более 13,5 тысячи рублей, а также уплатить более 500 рублей госпошлины. Требования о компенсации морального вреда и штрафе суд первой и апелляционной инстанций отклонил.

