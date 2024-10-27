Рязанские власти назвали фейками сообщения о пожаре на НПЗ

Опергруппа Рязанской области опровергла сообщения о пожаре на НПЗ

Сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной опергруппы.

В публикации отметили, что на территории НПЗ сейчас «все в порядке».

«Не бойтесь факелов, это часть технологического процесса. Сообщения в ряде СМИ о возгорании там — чистый фейк», — отметили в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани произошел пожар. Перед этим звучал сигнал воздушной тревоги. Позже авторы публикации уточнили, что воздушная тревога в городе была учебной.

Ранее ВСУ атаковали завод «Кремний Эл» в Брянской области. Это привело к нарушению энергоснабжения предприятия. Обстрел брянского завода микроэлектроники произошел 19 октября. Из-за упавших на крышу здания обломков БПЛА начался пожар. Среди работников завода никто не пострадал.