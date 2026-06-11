Рядом с телом погибшего хоккеиста Ядыкина нашли его мертвого деда

Около погибшего 21-летнего хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина нашли тело его деда. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Предварительно, родственник спортсмена покончил с собой.

Источник правоохранительных органах рассказал изданию, что, по предварительной версии, хоккеист случайно задел ружье в машине и умер от выстрела.

Гибель Ядыкина подтвердила пресс-служба клуба «Норильск». Хоккеист за свою недолгую жизнь показал себя как перспективный нападающий, а также как самоотверженный боец, для которого интересы команды всегда стояли на первом месте. В клубе добавили, что игрок часто улыбался и заряжал других энергией как на тренировках и соревнованиях, так и за пределами льда.

В пресс-службе заявили, что новость о гибели спортсмена всех шокировала. Клуб также выразил слова соболезнования родным и близким покойного.