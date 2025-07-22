«Рискую стать местным жителем»: туристы застряли в Приэльбрусье из-за селя

Въезд и выезд в Тырныауз в Кабардино-Балкарии закрыли из-за схода селя

Селевые потоки начали сходить в Кабардино-Балкарии, из-за этого местные власти перекрыли въезд в город Тырныауз. О ситуации в регионе рассказали 360.ru туристы, попавшие в гигантскую пробку в Приэльбрусье.

«Дороги перекрыты, так что рискую стать местным жителем», — пошутила одна из них, Елена.

Она добавила, что проезд закрыли прямо перед ее машиной. Администрация попросила набраться терпения. Длина затора, по оценкам женщины, превысила километр.

Позже она сообщила, что автомобили снова начали пропускать.

Другой турист — Денис — рассказал, что собирался в Минеральные Воды, но ему пришлось задержаться в селе Терскол из-за того, что перекрыли и главную, и объездную дороги. В самом селе все в порядке, добавил он.

Накануне из-за сильного шторма без электричества и доступа к пляжам остались российские туристы на Пхукете. Власти предупредили о риске схода оползней.