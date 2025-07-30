В самолете, следовавшем из Сочи в Иваново 22 июля, стало плохо сразу четырем пассажирам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

У двух мужчин и двух женщин резко обострились проблемы со здоровьем. Один из пассажиров потерял сознание, у другого подскочило артериальное давление на фоне перенесенного ранее инфаркта.

У одной из женщин наблюдались признаки инсульта, еще у одной пассажирки также ухудшилось самочувствие.

Всех четырех удалось спасти благодаря кардиологу, оказавшему на борту воздушного судна. Врач по имени Алла из Иванова сделала необходимые инъекции, дала лекарственные препараты и стабилизировала состояние людей до приземления.

Ранее стало известно, что пассажир летевшего из Саратова в Москву самолета умер перед посадкой. Мужчина скончался от сердечной недостаточности.