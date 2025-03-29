Режиссера «Электротеатра „Станиславский“» задержали за дебош в баре Москвы

Распитие алкоголя в крафтовом баре на Тверской улице Москвы пробудило агрессию в режиссере «Электротеатра „Станиславский“» Виталии Лабутине. Как сообщил Telegram-канал Mash , буйный деятель искусств напал на сотрудников заведения и выбил входную дверь.

Авторы опубликовали видео с камер наблюдения в баре, на которых видно, как нетрезвый мужчина заходит за барную стойку и начинает избивать стоящего у него на пути сотрудника заведения.

По данным Mash, Лабутин сломал бармену нос, а также повредил брекеты администратору. В ответ на попытку персонала выдворить его из заведения режиссер выбил стекло входной двери.

Дебошира задержали сотрудники московской полиции. Лабутин извинился за агрессивное поведение и пообещал починить сломанную дверь за свой счет.

В минувшую пятницу суд Калининграда арестовал двух депутатов окружного совета Янтарного городского округа за нападение и избиение женщины, опрокинувшей кадку с деревом.

Народные избранники находились в нетрезвом виде и возмутились падению растения, стоящего около ресторана, который принадлежит одному из них. С уронившей дерево женщиной пьяные мужчины сначала вступили в перепалку, а потом избили.