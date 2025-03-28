Избивших женщину на улице из-за кадки с деревом депутатов отправили в СИЗО

Обвиняемых в избиении 37-летней женщины депутатов окружного Совета депутатов Янтарного городского округа арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Ленинградский районный суд Калининграда отправил депутатов Василия Рогатко и Павла Малыхина в СИЗО до 25 мая 2025 года.
По версии следствия, ночью 23 марта подозреваемые вместе с женой Малыхина распивали спиртное. Пьяная компания вступила в конфликт с женщиной, которая случайно опрокинула кадку с деревом, стоявшую рядом с рестораном Малыхина. Словесная перепалка переросла в потасовку, и депутаты избили местную жительницу.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновным по этой статье грозит до семи лет лишения свободы.
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