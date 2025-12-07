Режим повышенной готовности ввели в Ангарске после аварии на ТЭЦ

Мэр Ангарска ввел режим повышенной готовности после аварии на ТЭЦ

Выход из строя второго котла на тепловой электростанции № 9 в Ангарске привел к отключению отопления в жилых домах и социальных объектах. Для оперативного решения ситуации в городе ввели режим повышенной готовности, сообщил мэр Ангарска Сергей Петров .

Он подчеркнул, что специалисты уже приступили к ремонту поврежденного котла. По предварительной оценке, работы продлятся до 11 декабря. Для обеспечения жителей и социальных объектов теплом задействовали третий котел.

«После его ввода в рабочий режим температура в подающей линии частично поднимется», — заявил Петров.

Мэр добавил, что взял ситуацию под личный контроль, и пообещал информировать горожан о ходе работ и текущей обстановке.

В минувшую субботу, 6 декабря, коммунальная авария оставила 53 многоквартирных дома в Заельцовском районе Новосибирска без отопления в −20 градусов. Мэрия города пообещала восстановить подачу тепла к утру воскресенья.