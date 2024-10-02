Росавиация обновила рекомендации по полетам над Израилем, Ираном и Ираком

Росавиация обновила рекомендации, введенные на фоне эскалации на Ближнем Востоке, и разрешила российским авиакомпаниям полеты над Ираном, Израилем и Ираком 2 октября в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
В четверг, 3 октября, полеты рекомендовали совершать с 09:00 до 19:00.
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