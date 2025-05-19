Режим ЧС ввели в Ростовской области после заморозков

В Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за состояния посевов после весенних заморозков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По его словам, неблагоприятные погодные условия затронули большинство сельскохозяйственных районов.
«С 18:00 19 мая вводится режим ЧС. Это позволит нашим аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери», — написал Слюсарь.
Врио губернатора поручил региональному Минсельхозу оценить размер нанесенного аграриям ущерба и определить пострадавшую от заморозков площадь.
На прошлой неделе режим ЧС регионального характера объявили в Воронежской области. Из-за заморозков местные аграрии понесли серьезный ущерб. Главам муниципальных образований поручили провести мониторинг ситуации.
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