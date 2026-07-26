Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону

В результате непогоды в Ростове-на-Дону упали более тысячи деревьев. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ввели режим ЧС, заявил в своем телеграм-канале глава города Александр Скрябин.

Он уточнил, что экстренные службы продолжают принимать заявки о поваленных деревьях. Из-за последствий непогоды пострадали 28 ростовчан. Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений.

Сейчас специалисты устранили последствия падений 132 деревьев, остальные находятся в работе. Для этого привлекли аварийно-восстановительные бригады и спасателей, а также 72 единицы техники.

Из-за урагана в регионе возникли проблемы с электроснабжением. В Ростове-на-Дону временно останавливали подачу воды из-за поломки оборудования. В результате непогоды сбилось расписание поездов, задержались 89 составов.