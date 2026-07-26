Число пострадавших из-за урагана в Ростове-на-Дону увеличилось до 28

В результате непогоды в Ростове-на-Дону пострадали 28 человек. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава города Александр Скрябин.

В городе упали более тысячи деревьев, в экстренные службы продолжают поступать заявки.

«Сегодня на внеочередном заседании КЧС принято решение о введении на территории города режима ЧС», — подчеркнул Скрябин.

Он уточнил, что спасатели ликвидировали последствия падений 132 деревьев. Для работ задействовали 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также шесть расчетов спасателей городской Поиско-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийную бригаду от администрации районов и 25 единиц спецтехники.

По словам главы города, всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от граждан.

Ранее в некоторых районах Ростовской области возникли перебои с электроэнергией. Также в Ростове-на-Дону временно отключали водоснабжение.