Житель многоэтажки в Пятигорске сравнил взрыв газа в доме с землетрясением

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Пятигорске напоминал землетрясение. Об этом 360.ru сообщил один из местных жителей.

«Мы спали, взрыв услышали и проснулись. Мы на пятом этаже живем, окна выбило у нас. Поначалу думали, что землетрясение, потом на улице поняли, что взорвался газ. А так дом этот очень хороший», — сказал он.

Другая жительница отметила очень быстрый приезд спасателей на место ЧП.

«Сидела на кухне, толчок снизу очень сильный был. Испугались, вышли на улице. Быстро приехали спасатели, очень быстро пожар потушили», — добавила она.

Еще один мужчина отметил, что у него в квартире из-за взрыва выбило дверь.

«Я живу на втором этаже, произошел хлопок, двери и окна просто вырвало. Пока не знаю, что еще с квартирой, пока не смотрел», — сообщил он.

Взрыв газа в девятиэтажном доме Пятигорска произошел ранее 9 ноября, хлопок повредил 22 квартиры в двух подъездах. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.