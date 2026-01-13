На Камчатке медики более километра несли пациента при штормовом ветре и метели

В Петропавловске-Камчатском сотрудники скорой помощи более километра несли на носилках лежачего больного, пробиваясь сквозь сугробы при штормовом ветре, так как не было проезда. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минздраве.

В городе сложилась непростая дорожная обстановка. В межквартальных проездах из-за мощного циклона все занесло снегом. Медики вынуждены работать в экстремальных условиях.

«Ночью 13 января они вместе с сотрудниками МЧС более километра несли на носилках пациента с переломом, и все это — при штормовом ветре около 45 метров в секунду и метели. И это лишь один из сотни вызовов в эти сутки», — уточнили в краевом Минздраве.

В столице Камчатского края из-за мощного охотоморского циклона отменили занятия в школах, автобусы не вышли на линию, водителям порекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте. Дорожные службы уже устраняют последствия удара стихии.

В последних числах декабря 2025 года жители Петропавловска-Камчатского жаловались, что улицы завалены снегом, общественный транспорт ходит с перерывами, а снег расчищает только частная техника.