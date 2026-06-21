Режим ЧС ввели в оставшемся без воды омском городе Таре

Районная администрация ввела режим чрезвычайной ситуации в городе Таре из-за поломки насосного оборудования водозаборных сооружений. Из опубликованного постановления следует, что режим действует с воскресенья, 21 июня.

Главе города поручили подготовить график подвоза воды населению, предприятиям ЖКХ и социальной сферы. Его заместителя сделали ответственным за подвоз питьевой и технической воды к социально значимым объектам.

«Установить для органов управления и сил Тарского муниципального района Омской области режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — указали в документе.

Прокуратура Омской области уточнила, что власти региона приняли решение передать резервный насос столичного водоканала во временное пользование муниципальному учреждению. Кроме того, Тарский округ получил деньги на ремонт трех скважин в сельских поселениях и покупку нового оборудования.

В ведомстве подчеркнули, что подвоз воды организовали. По факту случившегося сотрудники прокуратуры начали проверку, по итогам которой примут решение о применении мер реагирования.

В минувший понедельник, 15 июня, режим ЧС ввели в Крымском районе Краснодарского края после прорыва дамбы.