Куренков и Файзуллин приехали в Тюменскую область из-за последствий паводка | 360°

Экология 16 мая 2024, 06:55 Куренков и Файзуллин приехали в Тюменскую область из-за последствий паводка Главы МЧС и Минстроя Куренков и Файзуллин прибыли в Тюменскую область

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В Тобольске прошло выездное совещание с участием глав МЧС Александра Куренкова и Минстроя Ирека Файзуллина по оперативной обстановке в связи с прохождением паводка в Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба.

«Спасибо, что отстояли все самые острые участки. Знаю, работа велась и ведется круглосуточно. Я очень благодарен ребятам за такой ответственный и самоотверженный подход», — сказал Куренков тюменским специалистам.

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На совещании обсудили укрепление дамб, в том числе у федеральной трассы Тюмень — Омск и города Ишим, вопросы соцподдержки пострадавших от подтоплений и ликвидацию последствий разливов.

Пик паводка на реках Ишим и Тобол прогнозировали на конец апреля. В мае уровень воды в русле реки Ишим пошел на спад. На осушенных территориях начали аварийно-восстановительные работы.