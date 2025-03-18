Паводок затопил часть города Аша и погубил домашних животных

В Челябинской области во время паводка в Аше погибли домашние животные

В Челябинской области из-за паводка оказалась затоплена часть города Аша. В регионе началось резкое потепление и дожди, на реке Сим появился ледяной затор. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Юлия.

«Около 30 жилых домов находились в зоне затопления. Разлилась река Сим. Жители эвакуированы из домов», — отметила Юлия.

По ее словам, стихийное бедствие обрушилось рано утром. У некоторых жителей погиб скот — куры и кролики утонули, спасти их не удалось. Среди людей пострадавших нет.

«Сейчас в нашем районе паводок спал, но затор на речке не ушел», — добавила собеседница.

Юлия добавила, что специалисты расчищают лед ниже по течению, чтобы облегчить его прохождение по руслу реки.

«Теплая зима и аномально ранняя весна дают свои вот поводы для беспокойства для людей, которые живут у воды», — подчеркнула Юлия.

Местная жительница добавила, что в прошлые годы такого раннего таяния снега не было.

«Скорее всего, в планах и были взрывные работы — у нас проводят на реке организационные мероприятия со стороны МЧС, но в этом году аномально жарко», — сказала она.

Другая жительница Наталья рассказала, что живет в пятиэтажке. Вода подошла к дому достаточно близко, но подтопления не было. По ее словам, из-за того, что образовался ледяной затор, вода пошла в город.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал ситуацию с паводком в городе Аше самой сложной в регионе, так как ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного.

«В настоящий момент ведутся работы техникой по разрушению затора», — добавил он.

Ранее руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков в беседе с спрогнозировал паводок на Южном Урале. Ожидается, что подъем воды будет состоять из двух этапов и придется на конец марта — начало апреля.