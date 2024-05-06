Эвакуацию дачников начали в иркутской Вихоревке из-за крупного пожара | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 14:01 Эвакуацию дачников начали в иркутской Вихоревке из-за крупного пожара Жителей иркутской Вихоревки призвали к эвакуации из-за пожара на садоводствах РИА «Новости»

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Начавшийся в дачном кооперативе городов Вихоревка Иркутской области пожар перекинулся на жилые дома. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Братского района Александр Дубровин.

Он пояснил, что быстрому распространению пламени помогли порывистый ветер и сухая погода, из-за которых огонь перекинулся с травы сначала на заброшенные строения, а после — на жилые дома в частном секторе.

«Началась эвакуация дачников, для них подготовлен автобус, многие выезжают на своих автомобилях», — сообщил Дубровин.

Мэр Братского района добавил, что на месте работают семь пожарных автомобиля, четыре единицы тяжелой техники, еще две едут на место пожара. На помощь сотрудникам МЧС пришли волонтеры, сотрудники администрации городского населения и депутаты.

Дубровин призвал жителей Вихоревки не игнорировать предложения об эвакуации в безопасное место, так как огонь приблизился на опасное расстояние.

В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что бушующему в Братском районе пожару присвоили повышенный номер сложности. В ведомстве уточнили, что возгорание началось на территории СНТ «Алюминщик» и распространилось на расположенные рядом четыре садоводства.

Кроме тушения огня пожарные на двух бульдозерах начали рыть траншеи, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени.

Сегодня же пожарные Санкт-Петербурга потушили двухэтажный частный дом в районе Горелово. В пресс-службе городского главка МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Их передали прибывшим на место врачам.