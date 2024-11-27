Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за «бури столетия»

В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури, которая обрушилась на город минувшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями „бури столетия“», — заявили власти.

Городской сервисно-торговый комплекс и привлеченная спецтехника работают круглосуточно. Также власти сформировали базу водителей, готовых помочь маломобильным пожилым людям. Автовладельцев призвали не парковать машины вдоль обочин и в заездных карманах, чтобы не затруднять работу техники.

Накануне непогода обрушилась на Сибирь и Дальний Восток. Шквалистый ветер повалил светофоры и дорожные знаки, в некоторых регионах выпала месячная норма осадков.