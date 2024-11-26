Ураганный ветер и месячная норма осадков обрушились на Сибирь и Приморский край

Непогода бушует на территории Сибири и Дальнего Востока. Шквалистый ветер вырывает основания светофоров и дорожных знаков, в ряде регионов выпала практически месячная норма осадков, сообщает сайт телеканала «Звезда».
В Благовещенске снегопад едва не парализовал работу общественного транспорта. Местами пассажирам приходится выталкивать автобусы из сугробов. В уборке улиц задействовано 160 единиц специальной техники.
В Иркутске растет число дорожных аварий на фоне плохой видимости. Во Владивостоке порывы ветра скоростью до 26 метров в секунду срывают кровли домов и валят деревья. На фоне плохой погоды власти города отменили занятия для школьников.
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