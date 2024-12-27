Глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

В зону риска стихийных бедствий в 2025 году вошли Курганская, Тюменская и Мурманская области, Забайкалье, Тува, Хабаровский и Приморский край. Об этом РБК заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Риски подтоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС», — сообщил министр.

Куренков добавил, что с уровнем половодья выше нормы обычно сталкиваются жители Башкирии и Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской областях и на всей территории Центрального федерального округа. Есть риск подтоплений и в Мурманской области.

По его словам, предварительный прогноз весеннего половодья будет известен в феврале, однако в МЧС уже готовятся к паводкоопасному периоду.

На то, как пройдет половодье, влияет множество факторов, в числе которых температурные показатели за период с декабря по март, количество воды в снежных покровах в середине марта, глубина промерзания почвы зимой, толщина льда на водоемах и реках и так далее.

Вероятность природных пожаров, согласно прогнозам МЧС, в 2025 году есть в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краев.

Министр отметил, что за последнюю пару лет лесные пожары были зафиксированы в Хабаровском крае, Бурятии, Забайкалье, Еврейской автономной и Амурской областях, а также на юге Уральского федерального округа.

«Причина этого кроется в климатических изменениях», — пояснил он.

Ранее в МЧС пообещали очистить побережье Краснодарского края от последствий разлива нефтепродуктов до старта пляжного сезона.