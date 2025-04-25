Режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах под Киржачом

Режим ЧС сняли в 11 населенных пунктах Киржачского района Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Ограничения отменили в поселках Мирный, Дубках и Першине, деревнях Храпки, Дубки, Илейкино, Дворищи и Грибаново, участке Мележи, а также СНТ «Звездный» и «Лужки».

На территории Барсова режим ЧС сохранили, он продолжит действовать до особого распоряжения.

Ограничения по дорожному движению по автодороге 17К-8 на всем протяжении от Киржача до пересечения с автотрассой А-108 сняли.

Из-за несоблюдения правил безопасности 22 апреля на территории воинской части во Владимирской области произошел пожар, повлекший за собой детонацию боеприпасов. Пострадали четыре человека.

По словам главы региона Александра Авдеева, угроза взрывов на складах под Киржачом сохраняется.