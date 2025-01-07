Режим ЧС муниципального уровня ввели в Петрозаводске после взрыва газа

В Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале, что это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского.
«Четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет», — отметил он.
Жильцов дома эвакуировали. Шесть человек находятся в общежитии ГП на Первомайском проспекте, еще шесть человек — в общежитии спортивной школы № 3 в Студенческом переулке. Им предоставляют круглосуточное питание. Тем, кто решил остаться у родственников и знакомых, оказали помощь в транспортировке.
Специалисты строительного надзора проводят осмотр здания, чтобы определить, можно ли его эксплуатировать.
Ранее уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Петрозаводске. Пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие в соседних квартирах. Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме, сообщил НСН. В квартире жилого здания обрушилась межкомнатная стена. Обошлось без возгорания.
Кубанские матрешки стали лучшими в России
Через 695 лет в Японии останется один ребенок
Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 1,5 миллиарда рублей
Венесуэла и Парагвай разорвали дипотношения
Дания изменила герб после слов Трампа про Гренландию
«Уборка идет днем и ночью». Под Анапой к уборке грунта с мазутом подключили самосвалы-вездеходы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте