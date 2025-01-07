Режим ЧС муниципального уровня ввели в Петрозаводске после взрыва газа

Telegram-канал главы Карелии Артура Парфенчикова
Фото: Telegram-канал главы Карелии Артура Парфенчикова

В Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале, что это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского.

«Четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет», — отметил он.

Жильцов дома эвакуировали. Шесть человек находятся в общежитии ГП на Первомайском проспекте, еще шесть человек — в общежитии спортивной школы № 3 в Студенческом переулке. Им предоставляют круглосуточное питание. Тем, кто решил остаться у родственников и знакомых, оказали помощь в транспортировке.

Telegram-канал главы Карелии Артура Парфенчикова
Фото: Telegram-канал главы Карелии Артура Парфенчикова

Специалисты строительного надзора проводят осмотр здания, чтобы определить, можно ли его эксплуатировать.

Ранее уголовное дело возбудили после взрыва в жилом доме в Петрозаводске. Пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие в соседних квартирах. Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме, сообщил НСН. В квартире жилого здания обрушилась межкомнатная стена. Обошлось без возгорания.

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