Минсельхоз: погибшие в результате заморозков посевы будут пересажены, для этого имеются все ресурсы | 360°

Общество 15 мая 2024, 13:10 Минсельхоз: погибшие в результате заморозков посевы будут пересажены, для этого имеются все ресурсы

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В Министерстве сельского хозяйства России прокомментировали ситуацию с заморозками в стране и рассказали, как будут решать вопрос в связи с гибелью посевов. Об этом написал «Ридус».

Представитель пресс-центра министерства Михаил Хорошилов заверил, что погибшие в результате заморозков посевы будут пересажены, для этого имеются все ресурсы. По его словам, ситуация оценивается как стабильная.

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Урожаи 2024 года позволят российским аграриям удовлетворить потребности не только внутреннего рынка, но и зарубежных партнеров, говорится в сообщении.