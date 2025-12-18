Режим атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Режим опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом заявил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие. По его словам, силы противовоздушной обороны наготове.

Сегодня ночью глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки ВСУ в порту Ростова-на-Дону судно получило повреждения. Среди экипажа есть жертвы.

Также пострадали два корпуса многоэтажки-новостройки. На пятом этаже зафиксировали разрушение и замедление. Еще медицинская помощь понадобилась четырем жителям Батайска.

Вчера ночью силы ПВО ликвидировали более 80 беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью. Кроме того, БПЛА сбили над Калужской, Смоленской и Тверской областями, а также над Московским регионом и Крымом.