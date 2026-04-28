Резервуары с нефтью загорелись в Оренбурге

На нефтехранилище в Оренбурге произошло возгорание на площади 150 кв. метров

На улице Донгузской в Оренбурге загорелись емкости с горючим. О происшествии сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в «Макс» .

Пожар на нефтехранилище вспыхнул во вторник, 28 апреля, во второй половине дня. Прибывшим на место специалистам удалось оперативно локализовать возгорание.

Огонь распространился только на 150 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал. Экстренные службы продолжают работу на объекте.

Для тушения пожара МЧС задействовало 23 специалиста. Группировку усилили шестью единицами техники. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее пожар также вспыхнул на НПЗ в Туапсе. В город для координации действий экстренных служб прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.